Autoridades venezolanas reportan 12.806 damnificados ubicados en refugios tras sismos

En el sector más afectado, La Guaira, esos espacios están siendo ampliados.

Un total de 12.806 personas damnificadas fueron ubicadas hasta el momento en refugios o campamentos transitorios de Venezuela, tras los intensos sismos del 24 de junio pasado, informó hoy el vicepresidente sectorial para lo Social, Héctor Rodríguez.

Los campamentos transitorios son los espacios que acondicionaron las autoridades venezolanas para atender y albergar a las familias que resultaron afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter.

Rodríguez detalló en la red social Telegram que hasta el momento se han constituido 80 campamentos, 37 de ellos en la ciudad de Caracas, así como 22 en el estado de Miranda y 21 más en La Guaira, la región que resultó más afectada en la zona centro-norte de Venezuela.

Amplían los campamentos en La Guaira

Esos campamentos transitorios cuentan con una capacidad instalada para alojar a 17.642 personas, aunque los dispuestos en La Guaira siguen en proceso de ampliación, según un cable de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los intensos sismos que golpearon a Venezuela han dejado hasta ahora al menos 3.342 muertos, 16.740 heridos y 17.345 personas sin vivienda, según el último balance difundido el domingo por las autoridades venezolana

Agencia NA