España no logra controlar los incendios forestales

En Valencia murió una persona y Portugal colabora para atacar el foco más grande.

Los servicios de emergencia encaran este sábado una jornada clave en la lucha contra el incendio forestal declarado en el suroeste de la Comunidad de Madrid, un frente que continúa activo y que mantiene en tensión a los equipos de extinción por su comportamiento cambiante y por la posibilidad de que el viento vuelva a complicar las tareas durante el día.

Tras una madrugada de trabajo intenso, los bomberos lograron afianzar varios tramos del perímetro y reforzar la protección de los núcleos urbanos más expuestos, aprovechando el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad relativa, dos factores que permitieron avanzar en zonas que hasta ayer presentaban focos secundarios y propagación errática.

El operativo desplegado en Madrid combina brigadas terrestres, retenes forestales, unidades helitransportadas y aviones de carga en tierra, en coordinación con la UME y los servicios de emergencias municipales.

Las autoridades regionales advirtieron que, pese a los progresos nocturnos, el incendio sigue activo y no puede considerarse estabilizado: la evolución durante las próximas horas dependerá del comportamiento del viento, que podría reavivar sectores con material vegetal acumulado y dificultar el acceso de los equipos.

Mientras tanto, en Ávila persiste la preocupación por el incendio declarado en una zona de difícil acceso, donde la orografía y la continuidad del combustible vegetal complican la labor de los retenes.

Medios locales como El Norte de Castilla y La Voz de Ávila señalan que los bomberos trabajan para evitar que las llamas avancen hacia áreas de alto valor ambiental y que las autoridades mantienen el nivel de alerta ante posibles cambios bruscos en la dirección del viento.

En algunos puntos se reforzaron cortafuegos y se desplegaron medios aéreos adicionales para contener los flancos más inestables.

La Comunidad de Madrid informó que se mantienen las evacuaciones preventivas en zonas rurales y que se habilitaron espacios municipales para alojar a vecinos desplazados.

En paralelo, los servicios de emergencias pidieron evitar desplazamientos hacia áreas próximas al incendio y recordaron que la presencia de curiosos entorpece la circulación de vehículos de extinción y aumenta el riesgo en un escenario ya de por sí complejo.

La situación en ambos incendios se sigue minuto a minuto desde los centros de coordinación autonómicos, que actualizan los mapas de calor, los puntos de mayor actividad y las previsiones meteorológicas.

La combinación de altas temperaturas registradas durante la semana, la sequedad del terreno y la acumulación de combustible vegetal explica la virulencia de los focos, que se inscriben en un verano marcado por episodios de riesgo extremo en varias regiones de España.

(NA)