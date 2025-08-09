Cuyaya se impuso 5 a 0 en la 2da. fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol

En una noche de viernes que se preveía cargada de emociones y expectativas, el Club Atlético Cuyaya se enfrentó al equipo de la Universidad Nacional de Jujuy en un partido que prometía ser emocionante. La segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol había llegado con fuerza, y ambos equipos estaban dispuestos a demostrar su valía en el campo.

El árbitro Esteban Correa, escoltado por Pablo y Rodrigo Rivero como línea uno y línea dos respectivamente, se encargó de dirigir el partido con autoridad y firmeza. Sin embargo, no sería un encuentro cualquiera, ya que la intensidad y la pasión de los jugadores se hicieron sentir desde el primer momento.

Cuyaya, con una estrategia bien definida y una determinación inquebrantable, tomó el control del partido y del balón en casi todo el primer tiempo. Los jugadores del equipo visitante se movían con una sincronización perfecta, creando oportunidades de gol y presionando constantemente a la defensa local.

Y así, a los 16 minutos de juego, Héctor Guzmán anotó el primer gol, un tanto que hizo rugir a la hinchada de Cuyaya y que puso en marcha una serie de eventos que definirían el curso del partido. Cuatro minutos más tarde, Guzmán anotó nuevamente, poniendo el marcador 2-0 a favor de Cuyaya y aumentando la presión sobre el equipo local.

Diez minutos más tarde, Márquez Gonzalo anotó el tercer gol, prácticamente definitivo, y que sentenció el partido para el equipo visitante. Sin embargo, el partido se complicó con demasiado tumulto antes del primer gol y después del 3-0.

Este cronista destaca que el partido de este viernes por la noche, abriendo la fecha número 2, tuvo más suspenso y polémica que fútbol en todo sentido. Sobre todo, el primer tiempo fue muy discutible.

Los dos últimos goles del Bandeño fueron sacados de una película de fantasía eran dos de chabus la misma ejecución el mismo ángulo.

A los 30 del segundo tiempo Aranda ejecutó el cuarto, pero el cierre llegó los 43 Gracias a Nehuen Troncoso El Bandeño posible candidato marcó el broche de oro con el quinto polvo de la noche de viernes. Los dirigidos por Abel Torrico llevan 10 goles dos partidos y nada parece preocuparles.

Cuyaya volvió a ganar por 5-0, sumando 10 goles en dos partidos. El equipo bandeño parece ser el candidato fuerte en este Clausura

Detalles Del Partido

– Goles:

– 1T: 16′ ⚽️ Héctor Guzmán (1-0)

– 1T: 20′ ⚽️ Héctor Guzmán (2-0)

– 1T: 30′ ⚽️ Márquez Gonzalo (3-0)

– 2T: 30′ ⚽️ Aranda (4-0)

– 2T: 43′ ⚽️ Troncoso (5-0)

– Expulsados:

– Cardozo (U)

– Ezequiel Romero (U)

– Márquez Gonzalo (C)

– Árbitro: Esteban Correa, escoltado por Rodrigo y Pablo Rivero como asistentes.

Por Nicolás Agustín Casas