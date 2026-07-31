Imputan al conductor que provocó la muerte del Cabo Hipólito Méndez y lesiones a otra persona

El abogado Carlos Espada confirmó la imputación del conductor acusado por la muerte del Cabo Hipólito Méndez y las graves lesiones de Gonzalo Román

El abogado querellante destacó que la investigación continúa avanzando y recordó que las últimas pruebas incorporadas fortalecieron la reconstrucción del siniestro vial.

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia del Cabo de la Policía de Jujuy Hipólito Faustino Méndez y también de Gonzalo Román, confirmó que la Justicia imputó formalmente al conductor involucrado en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 9, en jurisdicción de Humahuaca.

Según informó el letrado, al conductor se le atribuyen los delitos de homicidio culposo por el fallecimiento del efectivo policial y lesiones culposas por las graves heridas sufridas por Gonzalo Román, quien también resultó víctima del choque.

La medida judicial representa un nuevo avance en una investigación que, tiempo atrás, había incorporado un testimonio considerado clave para esclarecer la mecánica del hecho. En esa oportunidad, Espada había informado que un testigo presencial, menor de edad, declaró mediante el sistema de Cámara Gesell, aportando elementos que, según sostuvo la querella, complicaban aún más la situación procesal del conductor investigado.

El abogado también había recordado que el imputado presentaba 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro y que los distintos testimonios reunidos durante la investigación indicaban que el vehículo circulaba a una velocidad considerable al momento del impacto.

Con la formalización de la imputación, la causa continúa avanzando hacia una etapa de mayor definición procesal. Espada remarcó que continuará impulsando todas las medidas probatorias necesarias para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

“Seguiremos acompañando a ambas familias y trabajando para que la investigación avance hasta que se haga justicia por Hipólito Méndez y Gonzalo Román», sostuvo el abogado.

Contexto del caso

El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de Humahuaca, donde el Cabo de la Policía de Jujuy Hipólito Faustino Méndez sufrió gravísimas lesiones que, tras varios días de internación en el Hospital Pablo Soria, provocaron su fallecimiento. En el mismo hecho también resultó gravemente herido Gonzalo Román.

La investigación penal continúa con la incorporación de pruebas testimoniales y periciales para reconstruir con precisión la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades del conductor ahora formalmente imputado.