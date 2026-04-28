Estudiantes de 7º grado recibieron camperas por un concurso sobre derechos

Las camperas se entregaron a la Promo 2026 de la Escuela Nº 396 «Rocha Solórzano», ganadores del concurso «Somos Promotores de la Línea 102».

Estudiantes de 7° grado de la Escuela N° 396 “Rocha Solórzano” recibieron sus camperas de promoción 2026, tras haber resultado ganadores del concurso “Somos Promotores de la Línea 102”, desarrollado durante el ciclo lectivo 2025 desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El acto contó con la participación de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte; el secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre; y la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss, junto a la comunidad educativa y familias.

Promotores de la Línea 102

El programa reunió a más de 68 escuelas primarias y 70 secundarias de toda la provincia. En ese marco, el grupo ganador presentó el proyecto “La Súper Señal 102, tu poder”, que incluyó instancias de formación y defensa ante jurado.

Al respecto, Sergio Vidaurre destacó la importancia de concretar este reconocimiento como cierre del proceso iniciado en 2025 y valoró el compromiso de las y los estudiantes, quienes se consolidaron como promotores de la Línea 102, contribuyendo a visibilizar este servicio de atención disponible las 24 horas para Niñez y Adolescencia.

Por su parte, la vicedirectora Mirta Zenteno expresó su orgullo por el logro y destacó el protagonismo de la Niñez en la construcción de espacios de respeto y convivencia.

La entrega de camperas representó así el cierre de un proceso educativo significativo y el reconocimiento al compromiso de las y los estudiantes en la promoción de sus derechos.