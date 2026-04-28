Avanza la Ley de Juventudes con participación activa de jóvenes en la Legislatura

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura, reunida en el salón Dr. Manuel Padilla, prosiguió con el tratamiento del proyecto de Ley de Juventudes con la participación del diputado Martín Fellner, autor de la iniciativa, y jóvenes de distintos espacios políticos, entre ellos La Libertad Avanza y el Partido Justicialista.

Durante el encuentro se incorporaron aportes vinculados a las principales demandas del sector juvenil, al tiempo que se ratificó la intención de avanzar hacia la sanción de la norma antes de fin de año.

Al término de la reunión, la presidenta de la comisión, María Laura Tomé Gámez, señaló que el debate contó con una participación activa de jóvenes, pese a la ausencia de organismos invitados por cuestiones de agenda y actividades previamente programadas. No estuvieron presentes los organismos municipales y provinciales que habíamos convocado para que expongan sus políticas públicas, indicó, aunque destacó el compromiso de los asistentes y su interés en la construcción de una ley que los represente.

En esa misma línea, subrayó la implicancia de los jóvenes en el proceso legislativo: Rescato el compromiso de los jóvenes, el entusiasmo y el sentimiento de pertenencia con Jujuy. Muchos tienen oportunidades en otras provincias o países, pero apuestan por quedarse y construir aquí, expresó.

Adelantó que el abordaje del proyecto será transversal e incluirá a distintos organismos del Estado: La visión de la juventud atraviesa áreas como desarrollo social, instituto de vivienda y otros ministerios, comentó.

Tomé Gámez informó que la comisión continuará con una ronda de consultas durante las próximas semanas. Tenemos el plazo de dos martes más para invitar a sectores con incidencia directa en la calidad de vida de los jóvenes y luego comenzar a trabajar sobre el proyecto para girarlo a la comisión de Legislación General, explicó. Además, indicó que en la reunión también se dio lectura a proyectos con estado parlamentario y se avanzó en la organización del tratamiento de una futura ley destinada a personas próximas a jubilarse.

Por su parte, el legislador Martín Fellner destacó el carácter prioritario de la iniciativa y valoró que el proyecto prosiga conforme a la agenda prevista. En ese marco, sostuvo que es una deuda grande y pendiente con todos los jóvenes de la provincia de Jujuy. Asimismo, explicó que la propuesta contempla cuestiones muy particulares para los jóvenes, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, con el acceso al primer empleo y con la oportunidad de formarse y capacitarse.

En ese sentido, subrayó la apertura del proceso legislativo al señalar que es bueno recibir a jóvenes de distintos partidos y de distintas instituciones que puedan expresarse y dar sus opiniones, y agregó que se trata de una ley abierta a posibles modificaciones, pero que queremos sancionar este año.

Respecto a los aportes recibidos, Fellner indicó que uno de los ejes centrales es la creación de espacios propios de participación juvenil. Primero, la necesidad e importancia de crear un espacio donde sean los propios jóvenes los que deciden su presente y su futuro, que puedan aportar desde la política, el deporte, la cultura y lo social, concluyó.