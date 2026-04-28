Entregaron móviles y equipamientos en la Unidad Regional 2

La Unidad Regional 2 de la Policía de San Pedro recibió nuevos móviles para la realización de una mayor cobertura contra el delito en esta ciudad del Ramal jujeño.

En el marco del plan integral de seguridad que impulsa el Gobierno de la Provincia de Jujuy, la Unidad Regional 2 de la Policía, con asiento en la ciudad de San Pedro de Jujuy, recibió nuevos móviles y equipamiento logístico destinados a fortalecer la prevención del delito y ampliar la cobertura en toda su jurisdicción.

Durante la entrega, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Gil Urquiola, explicó que esta medida forma parte de una política sostenida que busca dotar de recursos materiales a todas las unidades regionales. En ese sentido, señaló que el objetivo principal es optimizar la capacidad operativa de la fuerza policial, permitiendo una mayor presencia en las calles y una respuesta más eficiente ante situaciones delictivas.

El funcionario remarcó que el plan de seguridad se viene ejecutando de manera progresiva en todo el territorio provincial, con la distribución de móviles policiales en distintas ciudades y localidades como La Quiaca, Humahuaca, Libertador General San Martín y, en esta oportunidad, San Pedro de Jujuy. Asimismo, indicó que la entrega continuará en otras ciudades como Perico, garantizando así un fortalecimiento equitativo del sistema de seguridad en cada región.

En cuanto al impacto de estas incorporaciones, Gil Urquiola destacó que permitirán mejorar las tareas de patrullaje preventivo, reforzar la cobertura en sectores estratégicos y brindar mayor tranquilidad a la comunidad. Además, aseguró que la provincia cuenta con una dotación adecuada de efectivos policiales, alcanzando un promedio cercano a un agente cada cien habitantes, lo que ubica a Jujuy dentro de estándares óptimos en materia de seguridad.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional 2 de San Pedro, Comisario Mayor Ariel Mendoza, manifestó su satisfacción por la incorporación del nuevo equipamiento, destacando que se trata de herramientas fundamentales para el trabajo diario del personal policial. El funcionario explicó que la entrega incluyó un patrullero, dos motocicletas, equipamiento de prevención, diez chalecos antibalas, además de indumentaria como botas y capas para lluvia.

Mendoza señaló que los nuevos móviles ya fueron incorporados al servicio y se encuentran realizando tareas de patrullaje en la ciudad de San Pedro de Jujuy, contribuyendo de manera inmediata a reforzar la presencia policial en la vía pública. Asimismo, indicó que el equipamiento ya fue distribuido entre los distintos equipos de trabajo de la Regional, permitiendo mejorar las condiciones operativas del personal.

En relación a la infraestructura actual, el jefe policial detalló que, con esta incorporación, la Unidad Regional 2 incrementa su parque automotor, alcanzando un total de cinco móviles en la ciudad de San Pedro. A su vez, precisó que la jurisdicción cuenta con otros vehículos distribuidos en localidades cercanas como La Mendieta, Santa Clara y Palma Sola, totalizando nueve móviles en toda el área de cobertura.

Finalmente, Mendoza destacó que la Regional también dispone de un cuerpo de Bicipolicías integrado por aproximadamente veinte efectivos que realizan tareas de prevención de manera diaria, tanto en turnos de mañana como de tarde. En ese sentido, subrayó que el fortalecimiento del equipamiento logístico permite optimizar el trabajo policial y mejorar la respuesta ante las demandas de seguridad de la comunidad.