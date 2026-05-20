Este sábado el Centro Cultural “Héctor Tizón” celebrará sus 15 años con una jornada artística

Este sábado 23 de mayo, el Centro Cultural “Héctor Tizón” celebrará sus 15 años de vida, por lo que invita a los vecinos y vecinas de la ciudad a participar de los festejos, que comenzarán a partir de las 17 horas con diferentes actividades y expresiones artísticas.

Desde la administración del espacio cultural, se comunicó que la jornada contará con una variada muestra artística que incluirá presentaciones de danza, música, dibujo y poesía, además de diferentes actividades pensadas para compartir en familia y disfrutar entre amigos. La entrada será libre y gratuita para celebrar el nuevo aniversario.

También habrá un espectáculo sorpresa y muchas propuestas para conmemorar este nuevo aniversario del espacio cultural. En este contexto, se destacó la importancia de celebrar junto a la comunidad estos 15 años trabajando para la cultura de San Salvador, incentivando el arte y nuestros valores como sociedad.

Es de resaltar que “el primer centro cultural, fue bautizado con el nombre de un caballero de las letras, excelso exponente de la literatura Argentina y ciudadano del mundo, como lo fue el escritor jujeño, Héctor Tizón”.

Con la iniciativa del Intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge, se restauró este magnífico edificio y a la vez rendirle tributo a quien continúa manifestándose a través de sus cuentos y el lenguaje del alma. Con una agenda cargada de propuestas culturales año a año, el Centro Cultural “Héctor Tizón”, reafirma su lugar como motor de la vida artística jujeña y símbolo del trabajo conjunto entre la comunidad y el municipio.

“Cada momento compartido enaltece sus infinitos ladrillos, los que erigen la palpable estructura de su memoria sólida, la de este centro cultural destinado a perdurar más allá de nosotros mismos”, exaltó la organización del evento.