El intendente Jorge firmó nuevos convenios del programa de Participación Popular

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy concretó una nueva firma de convenios en el marco del programa de Participación Popular, iniciativa que permite a los vecinos regularizar deudas municipales mediante capacitaciones y la participación activa en proyectos comunitarios vinculados al ambiente, y la tenencia responsable de mascotas.

El acto estuvo encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto a representantes de centros vecinales e instituciones barriales de distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, se sumaron al programa 14 instituciones barriales y un total de 226 vecinos adherentes. Entre las entidades firmantes se encuentran los centros vecinales e instituciones: CV Higuerilla, Fundación Campeón, Santa Elena, San Isidro, Mariano Moreno, Campo Verde, Favaloro, Teniente Estévez, 2 de Abril, La Isla de Belgrano, Sargento Cabral, 560 Viviendas El Jardín, Villa Belgrano y El Balcón.

Durante la firma, el intendente Jorge destacó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario y la participación ciudadana, afirmando, “son dos temáticas que tienen que ver con la ciudad directamente, y abordarlas con proyecto participativo permite el crecimiento en cuanto a la calidad de vida de todos los que vivimos en esta ciudad, los vecinos”.

Asimismo, remarcó el valor social del programa al señalar que, “esto permite de forma mucho más amigable entender, ser solidarios, permitir a los vecinos a que estén con sus deudas regularizadas, pero también con un compromiso con el ambiente, con las mascotas, todo esto suma, y creo que viene muy bien”.

Finalmente, sostuvo que, “este es un proyecto que crece año a año y que, mediante nuestras secretarías, que van trabajando articuladamente, se van fortificando para tener una ciudad mejor”.

Por su parte, Adriana Díaz, secretaria de Planificación y Ambiente, expresó, “muy contentos sobre todo porque es un programa que nos permite llegar a los vecinos y generar comunidad, generar amistad entre ellos mientras están realizando este programa”.

En este sentido, explicó que el programa “permite al vecino pagar tasas que tienen adeudadas respecto a cementerios municipales y recolección de residuos en las áreas donde recoge el municipio, pero también, permite a los vecinos hacer tareas dentro del territorio aprendiendo, conociendo distintas temáticas”.

Además, detalló que “en este caso, los promotores ambientales, que tienen 5 capacitaciones en temas ambientales, conociendo biodiversidad, separación de residuos, reciclado, varias temáticas más, y desde el lado de mascotas, aprendiendo sobre tenencia responsable, así que contentos, tenemos 14 centros vecinales e instituciones, alrededor de 226 vecinos que se sumaron al programa”.

Acompañaron la firma el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro y funcionarios municipales.