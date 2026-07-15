Este sábado 18 de julio “La Magia del Café” llega a la Plaza Francisco de Argañarás

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos, jujeños y turistas a disfrutar de una nueva edición de “La Magia del Café”, una propuesta que reunirá a cafeterías locales, emprendedores gastronómicos, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. El encuentro se realizará el sábado 18 de julio, de 15 a 19 horas, en la Plaza Francisco de Argañarás, conocida popularmente como la Plaza de los Honguitos.

La iniciativa tiene como objetivo promover la cultura cafetera, fortalecer el desarrollo del sector gastronómico local y ofrecer una atractiva alternativa recreativa para quienes visitan la ciudad durante las vacaciones de invierno.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los stands de cafeterías locales, conocer y degustar distintas especialidades, disfrutar de los tradicionales alfajores jujeños y acompañar una programación artística con música en vivo y propuestas culturales pensadas para todas las edades.

Con entrada libre y gratuita, “La Magia del Café” se presenta por primera vez en la ciudad como una propuesta innovadora que busca combinar la cultura cafetera, la gastronomía local y las expresiones artísticas en un mismo espacio. La iniciativa invita a vecinos, jujeños y turistas a disfrutar de una experiencia diferente durante las vacaciones de invierno, promoviendo el encuentro, el consumo local y el aprovechamiento de los espacios públicos de la capital.