El Gobierno de Jujuy liquida el aumento a estatales con el 4%

El Ejecutivo resolvió liquidar con los haberes de julio la totalidad del incremento salarial que originalmente había sido previsto en dos tramos.

En el marco del diálogo permanente que mantiene con los representantes de los trabajadores estatales, el Gobierno de Jujuy resolvió consolidar en un único tramo el incremento salarial propuesto en las negociaciones paritarias para los meses de julio y agosto.

Asimismo, se ratifica que la Provincia abonará el saldo pendiente de la ayuda escolar correspondiente al presente ciclo lectivo, por un monto de 35.000 pesos por alumno.

La decisión de unificar el incremento responde a los requerimientos efectuados por los distintos gremios en las mesas de negociación y ratifica la voluntad del Gobierno de Jujuy de sostener el diálogo abierto con los trabajadores, procurando preservar el poder adquisitivo de los salarios en el marco de las posibilidades financieras de la provincia.

De esta manera, el Ejecutivo provincial reafirma su compromiso de continuar monitoreando la evolución de la situación económica y fiscal, manteniendo una política salarial responsable que permita acompañar las necesidades de los trabajadores estatales y garantizar, al mismo tiempo, una gestión financieramente responsable.