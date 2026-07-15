Emotivo saludo de Scaloni a una escuela de Jujuy

Lionel Scaloni envió un mensaje especial a los alumnos, docentes y directivos de la Escuela Primaria Nº 233 “Maestro José Amancio”, de Santa Bárbara, en Valle Grande provincia de Jujuy.

El mensaje del DT de la Selccón

“Les mando un fuerte abrazo, gracias por el apoyo. Estamos intentando hacer todo lo bueno hasta el final para que la gente disfrute y un gran abrazo a atodo Jujuy”, expresó el entrenador de la Selección Argentina en un cálido saludo dirigido a toda la comunidad educativa.

Escuela N.º 233 de Santa Bárbara: ejemplo de una educación que vence todas las distancias

En el corazón de Valle Grande, la Escuela Primaria N.º 233 «Maestro José Amancio Aparicio» es mucho más que un establecimiento educativo: es un símbolo de esfuerzo, compromiso y esperanza para decenas de familias que viven en una de las regiones más aisladas de Jujuy.

Valle Grande en Jujuy, es un rincón de las Yungas jujeñas, donde los caminos de montaña, las largas caminatas y el aislamiento forman parte de la vida cotidiana, la Escuela Primaria N.º 233 «Maestro José Amancio Aparicio», ubicada en la localidad de Santa Bárbara, continúa escribiendo historias que emocionan y enorgullecen a toda la provincia.

Cada jornada escolar representa un verdadero desafío para sus alumnos. Muchos de ellos recorren durante varias horas senderos de montaña, e incluso realizan parte del trayecto a caballo, para llegar a clases. Sin embargo, esas dificultades nunca han sido un obstáculo para aprender ni para demostrar que el talento y la voluntad pueden florecer en cualquier lugar.

La institución ya había alcanzado reconocimiento nacional en 2017, cuando un grupo de estudiantes representó a Jujuy en la Feria Nacional de Innovación Educativa con un proyecto de lombricultura destinado a mejorar la producción de la huerta escolar mediante fertilizantes naturales elaborados con humus de lombriz. Aquella experiencia puso en evidencia el enorme trabajo de docentes y alumnos, quienes lograron transformar una necesidad cotidiana en un proyecto científico de alcance nacional.

En los últimos días, la escuela volvió a ser noticia en todo el país. Los estudiantes vivieron un momento inolvidable al poder ver por primera vez un partido de la Selección Argentina dentro del establecimiento educativo, durante el Mundial 2026. La historia fue difundida por medios nacionales y recibió un emotivo reconocimiento del ex arquero Sergio Goycochea, quien destacó el esfuerzo de los niños para asistir diariamente a clases y los alentó a seguir persiguiendo sus sueños.

Pero más allá de estos hechos que lograron trascender las fronteras de Jujuy, la Escuela Nº 233 cumple un papel esencial para la comunidad de Santa Bárbara. Además de impartir educación inicial y primaria, constituye un espacio de encuentro, integración y contención para familias que viven dispersas entre cerros y quebradas, donde muchas veces la escuela es el principal punto de referencia social.

La historia de esta institución recuerda que la educación rural sigue siendo uno de los grandes pilares para el desarrollo del interior profundo de la provincia. Allí, donde el acceso no siempre es sencillo y las oportunidades parecen lejanas, docentes, alumnos y familias demuestran cada día que la perseverancia puede superar cualquier distancia.

La Escuela Primaria N.º 233 «Maestro José Amancio Aparicio» representa el espíritu de la educación jujeña: compromiso, sacrificio y la convicción de que el futuro también se construye en los lugares más alejados del mapa.