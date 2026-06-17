Atribuyen a Ucrania dron que impactó a autobús que transportaba a niños bielorrusos

Las autoridades bielorrusas exigen explicaciones exhaustivas a Kiev, que no se expidió inmediatamente.

Un autobús que transportaba a un equipo de fútbol juvenil bielorruso fue alcanzado por un dron ucraniano mientras circulaba por la región rusa de Briansk, lo que causó la muerte de una persona y heridas a otras siete, incluidos cinco niños, informaron este miércoles las autoridades locales.

Un dron de ala fija impactó al autobús cuando transportaba al equipo desde la ciudad bielorrusa de Gomel a Gelendzhik para pasar unas vacaciones, escribió el gobernador regional en funciones, Yegor Kravchuk, en su canal de Telegram.

El vehículo transportaba a 44 pasajeros, incluidos 28 jóvenes atletas; los heridos fueron hospitalizados y están recibiendo tratamiento médico, señaló Kravchuk.

Condena de Bielorrusia

Bielorrusia condenó enérgicamente el ataque contra el autobús civil que transportaba a ciudadanos bielorrusos, incluidos niños, precisó este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Ruslan Varankov.

Las autoridades bielorrusas exigen explicaciones exhaustivas a la parte ucraniana sobre el ataque, señaló el funcionario.

La parte ucraniana aún no emitió una respuesta oficial sobre el incidente, informó Xinhua en un cable que la Agencia Noticias Argentinas tomó para la elaboración de este artículo.

Agencia NA