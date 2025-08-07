Estados Unidos elevó a USD 50 millones la recompensa por datos que lleven a la captura de Maduro

Lo anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. El presidente venezolano fue acusado por EEUU por terrorismo y narcotráfico.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, por narcotráfico y terrorismo, y en enero, Estados Unidos aumentó la recompensa a 25 millones de dólares.

“Durante la administración de Trump, Maduro no escapará de la justicia y tendrá que responder por sus crímenes”, advirtió la funcionaria.

Además, tildó al líder venezolano como “uno de los mayores narcoterroristas de la región”.

La recompensa se dio a conocer tras la incautación de un enorme cargamento de droga y vinculó a Maduro con los carteles de Sinaloa, de México, y el Tren de Aragua de Venezuela y otros de la región.

