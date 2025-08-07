Cierre de cadena de periódicos en EEUU deja a decenas de comunidades sin información

Decenas de comunidades en el oeste y el centro norte de Estados Unidos amanecieron el jueves con la noticia de que se habían quedado sin periódicos después de que una casa editorial con sede en Illinois anunció que cerraría abruptamente por problemas financieros.

News Media Corp., que es dueña de periódicos locales en cinco estados, informó del cierre de 14 operaciones en Wyoming, siete en Illinois, cinco en Arizona, cuatro en Dakota del Sur y una en Nebraska.

El cierre de News Media Corp. (NMC), que se autoproclama como “la voz de los pequeños pueblos de Estados Unidos”, afectó a publicaciones de muchos años de antigüedad que solían ser la principal fuente de información para varias pequeñas localidades, agravando el problema de los desiertos informativos en áreas rurales.

El cierre siguió un patrón de varias décadas de desafíos financieros para los periódicos locales: Estados Unidos perdió más de una tercera parte de sus periódicos impresos y dos terceras partes de sus periodistas en la industria del diarismo desde 2024, a medida que los medios de comunicación atravesaron problemas para adaptarse a un cambiante panorama de lectores e ingresos, según la Medill Local News Initiative de la Universidad Northwestern.

“Desafortunadamente, debido a desafíos financieros, una significativa recesión económica que afectó a nuestra industria, las pérdidas de ingresos y gastos crecientes, y al reciente fracaso en un intento por vender la empresa, llegamos a un punto en el que ya no es viable continuar con el negocio”, escribió el director general de la compañía, J.J. Tompkins, en una carta dirigida al personal el miércoles.

News Media Corp. tiene su sede en Rochelle, Illinois.

Cientos de empleados fueron despedidos de inmediato, y Tompkins escribió que la compañía hará “esfuerzos razonables para pagarles toda la compensación restante que se han ganado”.

El personal recurrió a las redes sociales para expresar su asombro y decepción ante la noticia.

“Nadie en Huron, ni en ninguno de los otros periódicos, sabía que esto iba a suceder hoy”, publicó en redes Benjamin Chase, editor en jefe del Huron Plainsman, en Dakota del Sur. “Todos estamos en shock y tratando de averiguar cómo seguir adelante”.

Josh Linehan, editor en jefe del Brookings Register, en Dakota del Sur, escribió en una carta a los lectores: “No es un secreto que son tiempos difíciles para todos los medios impresos, y no somos la excepción”.

Añadió: “Pero que no haya duda: estamos cerrados por ahora como resultado de una mala gestión corporativa”.

News Media Corp. no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El alcalde de Brookings, Ope Niemeyer, señaló que el cierre del periódico de su ciudad “sin lugar a dudas” dejó un gran vacío en la comunidad. Añadió que es devastador para los trabajadores del periódico y perjudica a la ciudad, la Comisión del Condado y otras juntas locales que utilizaban el periódico para avisos legales.

Hace menos de un año, Brookings perdió el noticiero en su estación de radio local, lo que dejó solo al periódico, el cual ya tampoco está, dijo.

“Obviamente todos tenemos sitios web y Facebook y LinkedIn e Instagram y todo eso, pero hay una generación que no usa eso”, dijo Niemeyer, quien a sus 65 años prefiere un periódico impreso.

Le gustó el comentario del periódico por fomentar conversaciones. Aseguró que los reporteros hicieron un gran trabajo al contarle a los lectores lo que sucedía en Brookings, una ciudad de unos 25.000 habitantes.

“Une a la comunidad”, destacó el alcalde. “Es una entidad que será irremplazable”.

Las razones detrás del cierre de periódicos son complejas, en las que hay muchos factores en juego, comentó Teri Finneman, profesora en la escuela de periodismo de la Universidad de Kansas y editora de The Eudora Times. La industria de los periódicos utiliza un modelo de negocio que tiene dos siglos de antigüedad y es insostenible en 2025, dijo.

El público también es más renuente a pagar por noticias locales, una cantidad muy baja de suscriptores paga tarifas demasiado bajas y la falta de cohesión social en Estados Unidos ha llevado a la fragmentación y desconfianza en las noticias, explicó Finneman. Esto se sumó a la disminución de la población en muchas áreas rurales y a la propiedad corporativa que a menudo no está familiarizada con la gestión de este tipo de periódicos, añadió.

“Esto realmente necesita ser una llamada de atención para cada pueblo en esta nación de que su periódico también podría estar en riesgo y es responsabilidad de la población empezar a brindar apoyo a sus periódicos a través de suscripciones y publicidad si vamos a mantener noticias críticas en estas comunidades”, dijo Finneman.

En respuesta a los cierres, el periódico Dakota Scout, con sede en Sioux Falls, señaló el jueves que planea expandir la cobertura en Brookings.

(Cadena3)