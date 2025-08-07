Las 24 Horas de Jujuy – Marcos Rojo aceptó rescindir su contrato y se irá de Boca

Marcos Rojo aceptó rescindir su contrato y se irá de Boca

7 / agosto / 2025 Deportes

El zaguero central quedará libre luego de aceptar la propuesta del cuadro xeneize de finalizar el vínculo.

El defensor de Boca, Marcos Rojo, tomó este jueves la decisión de rescindir su contrato con el club, luego de haber rechazado la propuesta en primera instancia.

El zaguero central de 35 años quedará en libertad de acción y podrá negociar con otra institución, con Estudiantes de La Plata como el destino que picaría en punta.

Según trascendió, fue el ex Manchester United quien dio el paso para llevar a cabo la reunión en la que, de común acuerdo con la Comisión Directiva, se decidió finalizar el vínculo contractual con el cuadro azul y oro.

De esta manera, Rojo cobrará hasta el último día trabajado y este viernes firmará la recisión del contrato.

Una vez finalizada la desvinculación con el conjunto de La Ribera, todo parecería indicar que el futbolista se incorporará al “Pincha”, club en el que debutó y que lo pretende desde hace varias semanas.

El pasado miércoles, el defensor central le envió un mensaje a Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme (presidente de Boca) y quien lleva adelante la gestión, luego de que su entorno lo convenciera de que dejar Brandsen 805 sería la decisión correcta.

(NA)

