La Municipalidad incorporó dos camiones compactadores para reforzar la recolección de residuos

El intendente Raúl “Chuli” Jorge presentó dos nuevos camiones compactadores de residuos 0 km que se incorporan al parque automotor de la Secretaría de Servicios Públicos. Las unidades, con capacidad de 21 toneladas cada una, permitirán optimizar la recolección, reducir costos operativos y fortalecer el servicio de higiene urbana en distintos sectores de la ciudad.

Durante la presentación, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de continuar fortaleciendo el equipamiento municipal. “Esto nos va a permitir mejorar la limpieza de la ciudad y de los barrios, ser más eficientes, reducir costos y también pensar en el personal. Son unidades mucho más adaptadas para el trabajo, camiones de gran porte que incorporan importantes ventajas tecnológicas. Estamos muy contentos de seguir equipando a la Dirección de Higiene Urbana, un área fundamental y una de las más requeridas por los vecinos”, expresó.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, señaló que la incorporación de estas unidades responde a una política sostenida de renovación del parque automotor municipal. “Se trata de una política permanente de actualización del parque automotor de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Desde 2008, cuando el intendente ‘Chuli’ Jorge asumió la gestión, todos los vehículos destinados a este servicio eran alquilados y de caja abierta. A partir de entonces comenzamos un proceso continuo de modernización y renovación que hoy sigue dando resultados”, afirmó.

Asimismo, explicó que las nuevas unidades representan un importante avance operativo. “Con orgullo presentamos dos camiones 0 km equipados con cajas compactadoras de 21 toneladas, el doble de la capacidad de las que actualmente integran nuestro parque automotor. Esto permitirá reducir costos, ya que una sola unidad podrá realizar el trabajo que antes demandaba dos recorridos, disminuyendo además la cantidad de viajes hasta el Centro de Disposición Final de Chanchillos y optimizando todo el sistema de recolección”, sostuvo.

Finalmente, la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, remarcó que la adquisición forma parte de la decisión del Ejecutivo municipal de seguir fortaleciendo los servicios públicos. “Lo importante es cumplir con las directivas del intendente de seguir equipando al municipio y brindar a cada área las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. El objetivo es ofrecer un servicio cada vez más eficiente, más económico y de mayor calidad para todos los vecinos de San Salvador de Jujuy”, concluyó.