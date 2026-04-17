Escritores jujeños ganadores del certamen literario presentan sus libros en la Feria del Libro

Los ganadores del Certamen Literario Provincial Jujuy 2026 recibieron sus obras editadas y presentarán en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Los cuatro ganadores del Certamen Literario Provincial Jujuy 2026 recibieron este viernes sus libros impresos en CulturArte. Pablo Ezequiel Duran, Juan Vargas, Ezequiel Villarroel y José Luis Chañi también presentarán sus obras en la Feria del Libro de Buenos Aires, que este año celebra su 50° edición.

El premio del certamen combina tres componentes: un estímulo económico, la edición impresa de la obra ganadora y la posibilidad de presentarla en ferias literarias de alcance nacional y provincial. «Es parte de este acompañamiento, del estímulo a esta importante industria cultural», señaló el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, al recibir a los autores en el centro cultural.

Los ganadores del Certamen Literario y sus obras

En la categoría Microrrelato, el primer premio fue para Pablo Ezequiel Duran con PyMEs Pequeños y medianos escritos y el segundo para Juan Vargas con Testigos de lo propio. En Novela, Ezequiel Villarroel se quedó con el primer lugar gracias a El Pater y José Luis Chañi obtuvo el segundo con La espera.

El jurado estuvo integrado por personalidades de la literatura jujeña y de otras provincias, que evaluaron cada obra según su género con fundamentación escrita de los criterios aplicados.

Una ventana para la literatura jujeña

Las obras ganadoras llegarán a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año festeja su 50° aniversario. Para Rodríguez Bárcena, esto convierte al certamen en «una ventana de oportunidades»: los escritores no solo acceden a la publicación impresa, sino también a la visibilidad que da la feria porteña y la Feria del Libro de Jujuy, prevista para los próximos meses.

Quienes quieran conseguir los libros premiados pueden contactar directamente a los autores o encontrarlos en las distintas ferias. La próxima edición del certamen se lanzará en la segunda mitad de 2026 con la publicación del reglamento y las fechas de inscripción.

«Desde el gobierno de la provincia, desde el Ministerio, la Secretaría de Cultura sostiene como política pública este certamen en apoyo a este sector tan importante de las industrias culturales», concluyó el funcionario.