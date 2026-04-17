«¡Basta ya!»: Trump explota contra Israel

El mandatario aseguró que ha prohibido a Tel Aviv realizar nuevos bombardeos contra el Líbano.

Donald Trump envió un claro mensaje a Israel para que cese sus ataques contra el Líbano, afirmando que Tel Aviv tiene terminantemente «prohibido» cualquier ofensiva militar en el territorio del país árabe.

«Israel ya no bombardeará el Líbano. Estados Unidos les ha prohibido hacerlo. ¡Basta ya!», escribió este viernes el mandatario en su red Truth Social.

En su fuerte declaración, Trump aseguró que Washington «colaborará por separado con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de la manera adecuada».

Acuerdo con Irán

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca se pronunció respecto a las negociaciones con Irán y aseguró que conseguirá todo el «polvo» nuclear iraní sin ninguna transacción financiera de por medio. Asimismo, dijo que el acuerdo «tampoco afecta en modo alguno al Líbano».

Horas antes, Trump declaró que las negociaciones con Irán están avanzadas, ya que «la mayoría de los puntos ya están negociados»; afirmaciones que coincidieron con la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, acción que agradeció.

Alto el fuego entre Israel y el Líbano

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump. Se trata de una tregua de 10 días.

La tregua se da como resultado de los esfuerzos diplomáticos por parte de la Casa Blanca, que acogió este martes las primeras conversaciones directas en décadas entre ambos países, que han estado técnicamente en guerra desde el establecimiento del Estado israelí en 1948. También fue la reunión a más alto nivel que han mantenido desde 1993.

Previamente, el presidente libanés, Joseph Aoun, destacó la disposición de Beirut de detener la escalada de tensiones en el sur del Líbano, así como en todas las regiones del país, para «detener la destrucción de hogares en pueblos y ciudades».

(RT)