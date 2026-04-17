El MPA avanza en la investigación por amenazas en escuelas tras un allanamiento en la Capital

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que, en el marco de la investigación por amenazas registradas en distintos establecimientos educativos de la provincia, se dispusieron nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Tras tareas investigativas realizadas por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1 y la recolección de distintos elementos probatorios, se solicitó al Juzgado de Control, a cargo de la Dra. María Hinojo, la correspondiente orden de allanamiento.

La medida se concretó esta tarde en un domicilio de la capital y fue encabezada por el fiscal Dr. Pablo Martín de Tezanos Pinto; el secretario de la Fiscalía, Dr. Nicolás Flores; el ayudante fiscal, Dr. Juan Campos, y personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron diversos dispositivos electrónicos, entre otros elementos de interés para la causa.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se remarcó que los hechos son abordados con la máxima seriedad, al tratarse de conductas que encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal, con penas de entre dos y seis años de prisión.

Las actuaciones continúan en pleno desarrollo, con todos los recursos disponibles abocados a determinar responsabilidades.