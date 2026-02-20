Érica Rivas volverá a ser María Elena Fuseneco en «Casados con hijos»

La actriz, que hace un tiempo se bajó de las obras de teatro, podría volver a ponerse en la piel del personaje que la marcó para siempre.

Florencia Peña y Érica Rivas podrían coincidir nuevamente en la piel de Mónica Argento y María Elena Fuseneco en un proyecto que funcionaría como precuela de Casados con hijos.

Luego de haberse negado a retomar su papel en las versiones teatrales, la actriz habría dado el visto bueno para sumarse a esta nueva propuesta que la tendría en un rol central.

De acuerdo a lo revelado en Storytime, el programa de Bondi Live, «aparentemente no renegaba mucho del personaje, sino renegaba de todo el elenco, salvo de Flor Peña porque fueron contratadas ambas para hacer una novela en vertical de la historia de Moni Argento y de María Elena Fuseneco».

La trama se enfocaría en sus historias personales «antes de conocerlos a Dardo y a Pepe».

«Ahí te das cuenta que, en realidad, el problema era con Guillermo capaz o con los guiones», agregaron.

(Minutouno)