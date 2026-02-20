El paro general le costará a la economía argentina unos 489 millones de dólares

Un informe de la UADE calculó el impacto del paro general del 19 de febrero. Sin la fuerza laboral, el país pierde US$489 millones, el 17,3% de su PBI diario.

El paro general de este 19 de febrero no solo representa un mensaje político y sindical, sino que funciona como una radiografía exacta del valor fundamental que los trabajadores aportan diariamente a la economía. Cuando la fuerza laboral detiene sus actividades, el impacto financiero es inmediato, transversal y contundente.

Según un informe preliminar elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la UADE, el costo económico del paro general asciende a $696.268 millones. Tomando como referencia el tipo de cambio oficial de $1.425, esta cifra representa una pérdida neta de 489 millones de dólares en apenas 24 horas (oscilando entre los USD 400 y 600 millones según el acatamiento final).

El cese de tareas demuestra el peso específico de los asalariados en la generación de riqueza: la huelga esfuma el 17,3% de lo que el país hubiera producido en un día normal, lo que equivale al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) de todo el mes de febrero.

El transporte, la arteria clave de la economía

El informe revela un dato que subraya la interdependencia del tejido productivo y expone la importancia vital de los colectiveros, ferroviarios y trabajadores del subte. La interrupción del transporte público es el principal multiplicador de las pérdidas económicas.

Si este sector no se hubiera adherido al paro y el resto de los trabajadores hubiera podido movilizarse a sus puestos o consumir con normalidad, el impacto económico se habría reducido drásticamente a unos USD 180 millones.

Los sectores más golpeados por el paro general

El valor del trabajo físico e intelectual queda en evidencia al desglosar los sectores productivos que sufren las mayores mermas, muchas de ellas de carácter irrecuperable:

Industria Manufacturera: Es el sector productor de bienes más afectado, con una pérdida proyectada de $139.105 millones.

Enseñanza, Servicios Sociales y Salud: Al paralizarse, ven esfumarse $110.759 millones del PBI diario.

Construcción: Reporta caídas intradiarias de $67.901 millones.

Comercio (mayorista y minorista): Suma pérdidas por $50.190 millones.

Si bien los especialistas de la UADE asumen en su modelo que el 60% de lo perdido a nivel general podría recuperarse durante el mes siguiente, la realidad es muy dispar según el rubro. Mientras que el comercio podría recuperar un 30% de las ventas no realizadas compensándolas en los días posteriores, rubros de servicios como hoteles y restaurantes (que pierden casi $10.000 millones hoy) enfrentan pérdidas definitivas con una tasa de recuperación del 0%.

A pesar de lo abultado de las cifras, el impacto económico de este jueves es ligeramente inferior a las huelgas previas. Esto no se explica por un menor poder de convocatoria, sino por cuestiones de estacionalidad: febrero es un mes con menor intensidad de actividad económica en comparación con los paros de mayo de 2024 (USD 544 millones), octubre de 2024 (USD 505 millones) y abril de 2025 (USD 539 millones).

