Banco Macro junto al mejor padel del mundo

Banco Macro presenta la quinta edición del Buenos Aires Premier Padel P1, que este año se realizará del 11 al 17 de mayo en el Arena Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Banco Macro ofrece a sus clientes una preventa exclusiva de entradas que se extenderá hasta la medianoche del domingo 22.

Durante 4 días podrán adquirir las localidades del torneo, con la mejor financiación, ya que podrán hacerlo en hasta 6 cuotas sin interés.

Las entradas están disponibles en https://www.ticketek.com.ar/

El Buenos Aires Premier Padel P1 reúne a los mejores jugadores del mundo, y en esta quinta edición no será la excepción.

En Banco Macro acompañan al deporte en la Argentina porque creen que es un gran motor de oportunidades y de igualdad. Macro es sponsor de clubes de fútbol, rugby, y hockey a lo largo de todo el país.

En Banco Macro aman el deporte porque representa la importancia de la superación, la solidaridad, la lealtad, y el respeto. Los representan porque ellos nos representan en esos valores. Cada vez apoyan a más disciplinas en toda la Argentina, porque creen en el poder transformador del deporte, para promover la construcción de una sociedad más inclusiva. Estan detrás del esfuerzo de todos los argentinos que persiguen un sueño, para que puedan pensar en grande, no importa la cancha, no importa la provincia.