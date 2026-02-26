Entregaron un reconocimiento a Cazzu como “Personalidad Destacada de la Música y la Cultura”

Cazzu deleitó con su carisma, voz y toda su música a los sampedreños durante el programa Tapados de Laburo emitido en vivo desde el palco de la COMECOR a través del canal de streaming Olga.

Desde el municipio, el intendente Julio Bravo, le hizo entrega del reconocimiento como Personalidad Destacada de la Música y la Cultura a Julieta Emilia Cazzuchelli “nuestra querida Cazzu, un orgullo para San Pedro y para Jujuy”. Fue un momento muy especial que trascendió San Pedro de Jujuy, porque no solo celebraron su trayectoria, sino que lograron que todo el país mire hacia San Pedro, conozca los mejores corsos del norte y su cultura.

El canal de streaming OLGA, uno de los más reconocidos a nivel nacional, transmitió desde el palco principal de la COMECOR ante más de 10.000 personas marcando una tarde histórica que reafirma el crecimiento y el protagonismo del Carnaval de las Yungas.