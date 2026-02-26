Positiva reunión entre el municipio de San Pedro, el Ministerio de Producción y emprendedores

Este jueves, en el salón de actos de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, se llevó a cabo una importante charla informativa con autoridades del Ministerio de Producción destinada a productores y emprendedores de la ciudad con el objetivo de que conozcan las herramientas y líneas de crédito disponibles que ofrece el gobierno de la Provincia de Jujuy.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente de la ciudad Julio Bravo, el ministro de Desarrollo económico y Producción Juan Carlos Abud Robles, la diputada provincial Gisel Bravo, el secretario de Modernización Danilo Montanari y el secretario de Gobierno Gabriel García.

Durante la reunión se abordaron diferentes temáticas relacionadas especialmente con las herramientas y líneas de financiamiento que el gobierno de Jujuy cuenta para incentivar y fortalecer a los emprendedores de toda la provincia.

La idea es ayudar a los productores e incentivar la actividad privada que genere en nuestra localidad movimiento económico rentable y creación de nuevas fuentes de trabajo genuinas. Los rubros pueden ser diversos y van de la apicultura, ganadería, forestación, gastronomía, entre otros.

Darle valor agregado a la producción existente y poder generar productos manufacturados, también es otro de los lineamientos de esta política en materia productiva que lleva adelante el gobierno y acompaña firmemente la gestión del intendente Julo Bravo en San Pedro.

De aquí en adelante, el trabajo y el acompañamiento para los productores y emprendedores será permanente. Por eso destacaron el trabajo del área producción de San Pedro, donde los interesados podrán informarse acerca de estos proyectos de asistencia técnica, capacitación y financiamiento.

En el marco de esta visita a la ciudad, la comitiva del Ministerio de Producción, junto con el titular del ejecutivo, visitaron las instalaciones del matadero municipal para evaluar las posibilidades de desarrollar futuros proyectos que amplíen su capacidad operativa, de faena y almacenamiento.