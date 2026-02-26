Pilar Sordo llega a Jujuy este 15 de abril

La reconocida psicóloga brindará su charla “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres” el miércoles 15 de abril a las 21 horas en el Centro Cultural Martín Fierro.

La psicóloga y conferencista internacional Pilar Sordo llega a Jujuy para presentar su conferencia magistral “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”. La cita será el miércoles 15 de abril a las 21 horas en el Centro Cultural Martín Fierro.

El encuentro propone un espacio de reflexión sobre el poder del lenguaje interno y su impacto directo en la autoestima y el bienestar emocional.

Una propuesta centrada en el amor propio

La conferencia gira en torno a una pregunta clave: ¿Cómo influye la forma en que una persona se habla en su nivel de autoestima?

Durante la presentación, Pilar Sordo abordará el vínculo entre pensamiento y emociones, y explicará cómo el diálogo interno puede fortalecer o debilitar la seguridad personal.

La especialista sostiene que las palabras construyen realidades y que modificar el lenguaje interno permite transformar la manera de vincularse con uno mismo y con los demás.

Los ejes que desarrollará en Jujuy

En el Centro Cultural Martín Fierro, la psicóloga trabajará sobre temas como:

El poder de las palabras y su influencia en la percepción personal. La relación entre pensamiento y bienestar emocional.

Autocrítica versus autocompasión. La construcción del amor propio a través del lenguaje. Herramientas prácticas para mejorar el diálogo interno. El impacto del lenguaje en las relaciones interpersonales.

Gira nacional en abril de 2026

La gira argentina de Pilar Sordo durante abril de 2026 recorrerá varias provincias del país.

Comenzará el 7 de abril en la provincia de Chubut, con presentaciones en Comodoro Rivadavia y Trelew. Luego continuará el 9 en Río Negro, el 10, 11 y 12 en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, y el 14 llegará al norte del país con una fecha en Salta. El 15 se presentará en Jujuy, el 16 en Tucumán y el 17 en Santiago del Estero.

La gira culminará el 19 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cerrará su recorrido nacional.