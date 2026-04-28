El ISJ asegura la continuidad de los servicios odontológicos en toda la provincia

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy concretó una reunión con representantes de profesionales del sector.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, mantuvo un encuentro con representantes del Círculo Odontológico de Jujuy, la Asociación Odontológica Jujeña y la Asociación Odontológica Ledesmense, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la obra social provincial.

Durante la reunión, Arias enfatizó la decisión de sostener los servicios y avanzar con la actualización de valores prestacionales, asegurando cobertura de atención en toda la provincia.

Finalmente, comentó se formalizó el inicio de gestiones para desarrollar un sistema informático compartiendo bases de datos, para agilizar las auditorías odontológicas en busca de mejorar agilidad en el servicio odontológico para los afiliados.

Por su parte, los profesionales odontológicos, destacaron que estas medidas permiten reconocer el trabajo del sector, garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional y preservar la calidad de atención, contribuyendo a la continuidad de los servicios.

Del encuentro participaron la presidente del Círculo Odontológico de Jujuy, Patricia Barra; el presidente de la Asociación Odontológica Jujeña, Carlos Miranda; el presidente de la Asociación Odontológica Ledesmense, Sebastián Romero; y José Luis Giménez, entre otros representantes del sector.