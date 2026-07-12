Campeonato Argentino de Mini Femenino: Jujuy no pudo con Corrientes

En el primer partido del triangular que se disputa en Esquina, el elenco correntino venció al combinado de Jujuy por 96 a 30. La acción seguirá este domingo 12, con los otros dos partidos de la Zona 1.

Arrancó la segunda fase del Campeonato Argentino de de Mini femenino. En la ciudad de Esquina, Corrientes hizo pesar su localía y venció a Jujuy por 96 a 30. La figura del partido fue Zoe Monzón con un aporte de 28 puntos para el triunfo correntino.

El triangular seguirá el domingo por la mañana, con el encuentro entre Jujuy y Córdoba. Por la tarde, a las 18 horas, se cerrará la segunda etapa con el cruce entre cordobesas y correntinas. Recordemos que los dos mejores equipos avanzarán al Final Four del certamen.

Todos los partidos del Campeonato Argentino de Federaciones de Mini femenino se pueden ver de manera libre y gratuita a través de Básquet Pass.

(Prensa Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes)