Con su gente y en el 23 de Agosto, Gimnasia enfrenta a Chacarita

Este domingo, a partir de las 15 horas, Gimnasia y Esgrima recibirá en el estadio “23 de Agosto” a Chacarita, en el marco de la fecha 20 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El encargado de impartir justicia será Yamil Possi, quien estará acompañado por Hugo Páez, asistente 1; Gerardo Lencina, asistente 2; y el cuarto árbitro, Maximiliano Silcán Jerez.

Gimnasia se reencuentra con su gente tras el paréntesis del torneo, llegando al partido como el puntero del grupo, con 37 unidades en su haber.

Por su parte, el “Funebrero” ocupa la 16° posición, acumulando 22 puntos.

“Juntos, somos más”

De cara al cotejo, el director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, dio su análisis de Chacarita y puso en foco el trabajo que viene realizando su equipo para esta segunda rueda de la Primera Nacional.

“Nos enfrentaremos a un rival que viene de ganar y se reforzó”, expresó y agregó a su observación que “saben replegarse por debajo, dejando arriba a jugadores rápidos para atacar”, por cuanto “nosotros tendremos que finalizar nuestras jugadas para forzarlos a bajar”.

En esta línea, destacó que Gimnasia “mantendrá su identidad de juego”, una prioridad que “sostenemos desde que iniciamos este año”.

“Enfrentamos rivales que están arriba en la tabla, debajo y hasta a equipos de Primera División y, aun así, no cambiamos la forma de jugar”, puntualizó Pellerano y añadió que “no nos fijamos en la actualidad del rival”, sino “en nuestro desempeño y en la mejora”.

Asimismo, avisó que “en esta segunda fase todos los equipos nos conocen”, así que “vamos a seguir creciendo como equipo”, a fin de “sorprender a los rivales”.

Finalizando, el DT manifestó su agradecimiento a la hinchada jujeña por “el incondicional aliento que nos brindan”, subrayando que “juntos somos un jugador más”.

Historial general

Los duelos recientes entre el «Lobo» jujeño y el «Funebrero» muestran una paridad absoluta.

Partidos jugados: 21 encuentros.

Victorias de Gimnasia (J): 7 partidos.

Victorias de Chacarita: 7 partidos.

Empates: 7 partidos.

Último enfrentamiento

El antecedente más cercano en esta temporada de la Primera Nacional se disputó el 22 de febrero de 2026 en San Martín (fecha 2), donde Chacarita venció 3-1 a Gimnasia de Jujuy. Los goles de los locales fueron anotados por Meléndez, Barbieri y Cristaldo, mientras que Abel Argañaraz descontó para el conjunto jujeño.

Los dos equipos llegan en momentos deportivos totalmente diferentes en la Zona