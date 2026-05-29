En 5 meses 35 ablaciones: Jujuy es solidaridad y pone en valor la donación de órganos

La provincia alcanzó 35 procedimientos de ablación efectuados en los primeros 5 meses del año.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se realizaron en el Hospital Pablo Soria de la ciudad Capital y en el Hospital Paterson de San Pedro, dos nuevos operativos de ablación. De este modo, un total de 35 procedimientos se efectuaron en la provincia desde el inicio de 2026.

La sensibilización a nivel comunitario sobre la importancia de la donación de órganos es fundamental para fortalecer el trabajo continuo que permite alternativas de recuperación a personas de nuestra provincia y de diferentes puntos del país que transitan situaciones críticas de salud y se encuentran a la espera de un trasplante de órganos.

La donación de órganos y tejidos constituye un acto solidario y una práctica que el sistema federal de salud desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

El desempeño de Jujuy en materia de donación de órganos se destaca en el marco de un nuevo Día Nacional de la Donación de Órganos que se conmemora cada 30 de mayo, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.