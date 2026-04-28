En Palpalá: Fue a provocar a su ex en plena custodia policial y terminó detenido

Un sujeto de 30 años fue capturado esta madrugada en el barrio Antártida Argentina tras y presentarse en el domicilio de su ex pareja.

El hecho ocurrió a las 00:30, mientras un efectivo de la Seccional 51 cumplía con el servicio de custodia y vigilancia en la vivienda de la víctima para garantizar su seguridad.

​El agresor, llegó al lugar en aparente estado de ebriedad, gritando y exigiendo herramientas mientras mantenía una llamada abierta con su actual pareja para que filmara la secuencia.

Ante la situación, el policía de consigna actuó con rapidez e ingenio, simuló acceder al pedido del sujeto para acercarse y, en un movimiento preciso, logró reducirlo sin que este se pudiera resistir.

​Tras solicitar apoyo, personal del GOM e Infantería trasladaron al demorado a la Seccional 47.

Se constató que el hombre contaba con un pedido activo de comparendo por parte del Juzgado de Violencia de Género, por lo que quedó inmediatamente a disposición de la Justicia por haber transgredido las restricciones vigentes.