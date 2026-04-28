La Casa de Jujuy en Buenos Aires recibió a destacados autores jujeños en el marco de la Feria del Libro

Escritores jujeños, estudiantes y artistas participaron de un espacio de encuentro dedicado al fortalecimiento de la identidad cultural.

En el marco de las actividades culturales vinculadas a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Casa de Jujuy en Buenos Aires llevó adelante una destacada jornada literaria que reunió a escritores jujeños, estudiantes y artistas en un espacio de encuentro dedicado a la promoción de la lectura, la producción literaria y el fortalecimiento de la identidad cultural de nuestra provincia.

Como parte de esta importante agenda cultural que convoca cada año a autores, editoriales y referentes de la literatura de todo el país, escritores jujeños que se encuentran participando de la Feria del Libro compartieron también su trabajo en la Casa de Jujuy, acercando sus obras al público residente en Buenos Aires y generando un valioso espacio de intercambio cultural.

La jornada contó con la participación de reconocidos autores como Mario Tolaba; Sofía Joaquín; Carmen Chauque; Horacio Antonio D Achary y Verónica Gutiérrez, quienes presentaron distintas obras que reflejan la riqueza literaria, la diversidad de voces y la profundidad cultural de Jujuy.

Asimismo, se destacó la presencia de estudiantes del Bachillerato Provincial N° 2, quienes compartieron la presentación de su libro “Historias que dan miedo II”, una obra construida desde sus propias vivencias, relatos y experiencias, en la que se pone de manifiesto la resiliencia, la creatividad y el valor de la escritura como herramienta de expresión y transformación.

Música y literatura en la Casa de Jujuy en Buenos Aires

El encuentro tuvo también un momento artístico especial con la presentación de danza a cargo de Horacio Batallanos y Adriana Farriols, culminando con un emotivo cierre musical del charanguista Miguel Vilca, quien aportó con su música el sentir profundo de nuestras raíces jujeñas.

Desde la Casa de Jujuy en Buenos Aires se reafirma el compromiso de seguir generando espacios que promuevan la cultura, la educación y el encuentro con nuestras tradiciones, fortaleciendo el vínculo entre la provincia y la comunidad jujeña residente en la capital del país