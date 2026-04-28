Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 28 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre los 7 y 18 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 28 de abril el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 99 por ciento y la visibilidad sería mala.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.