En la Patagonia varias medallas para el Taekwondo jujeño

​Los cuatro alumnos de la Maestra Internacional Susana Vedia que viajaron al sur lograron medallas en el Torneo Interprovincial. Lautaro Alancay Vera se consagró doble campeón en lucha y formas.

​El esfuerzo y las horas de entrenamiento tuvieron su recompensa dorada. La delegación de taekwondo de nuestra región, perteneciente a la Escuela de la Maestra Internacional Susana Vedia (VIII Dan, máxima graduación de la ITF en el NOA), cerró una participación perfecta en la «VI Copa Día de la Bandera» realizada este domingo en Chubut.

​El balance no pudo ser más positivo: el 100% de los competidores locales logró subirse al podio, midiéndose cara a cara con atletas de élite, muchos de los cuales ya se preparan para el próximo Campeonato Mundial en España.

​Lautaro Corazón de Jesús Alancay Vera; fue el gran destacado de la jornada al coronarse doble campeón. Se quedó con el 1º puesto en Lucha (combate) y el 1º puesto en «Tul» (el nombre técnico para la competencia de Formas, donde se evalúa la perfección de los movimientos).

​Fabricio Benjamín Ibarra; protagonizó una de las finales más electrizantes del torneo en la modalidad de Lucha. Tras un combate reñidísimo, empató con su rival tanto en la primera instancia como en el tiempo suplementario. La definición se tuvo que resolver bajo la dramática regla del «primer contacto» (el primero que lograba marcar un punto lícito se quedaba con la victoria), quedándose finalmente con una valiosísima medalla de plata (2º puesto). Además, sumó otra medalla de plata en Formas.

​Valentina Romero; demostró un nivel altísimo de principio a fin, logrando un doble subcampeonato tras quedarse con la medalla de plata tanto en Lucha como en Formas.

​Erick Gabriel Cruz; completó la jornada perfecta para la Escuela al colgarse la medalla de bronce (3º puesto) en la exigente categoría de Formas.​

​Al finalizar el torneo, la Maestra Susana Vedia no ocultó su orgullo por el desempeño de sus dirigidos: «Fue un balance altamente positivo. Todos subieron al podio y el nivel de las competencias fue altísimo, considerando que varios de los rivales tienen pensado competir en el mundial de España», señaló la máxima referente del NOA.

​Con las valijas cargadas de medallas y una experiencia competitiva invaluable, el semillero del taekwondo local regresa a casa demostrando que, bajo una buena guía, el deporte de nuestra región está para grandes cosas a nivel nacional.