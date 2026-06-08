Atauche fortaleció el trabajo territorial de La Libertad Avanza en San Pedro, Monterrico y Puesto Viejo

En el marco de una nueva recorrida por el interior de la provincia, el senador nacional por La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, visitó las localidades de San Pedro, Monterrico y Puesto Viejo, donde mantuvo encuentros con empresarios, comerciantes, emprendedores, productores, dirigentes y vecinos de cada comunidad.

El objetivo de las reuniones fue conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y proyectos de los distintos sectores. “Conocer de primera mano sus iniciativas y proyectos nos permite llevar adelante un trabajo conjunto y elaborar propuestas que respondan a la realidad de cada localidad”, señaló el legislador.

La agenda comenzó en San Pedro de Jujuy, donde Atauche se reunió con empresarios, comerciantes y emprendedores de la ciudad, además de compartir un encuentro con militantes y referentes locales de La Libertad Avanza.

Durante la jornada, el senador destacó la importancia del contacto directo con los ciudadanos para el desarrollo de su tarea legislativa. “Queremos conversar con los jujeños y saber qué es lo que realmente necesitan. La mejor manera de hacerlo es escuchándolos cara a cara. Para representar a la provincia en el Congreso es fundamental contar con información precisa sobre los problemas y desafíos que enfrenta cada comunidad”, afirmó.

Posteriormente, en Monterrico, mantuvo una reunión de trabajo con equipos técnicos y dirigentes partidarios, donde analizaron la situación de la región de los Valles y planificaron actividades destinadas a fortalecer la presencia territorial del espacio político. “Nuestros militantes ponen el cuerpo y el alma para defender las ideas de la libertad en toda la provincia”, sostuvo.

La recorrida concluyó en Puesto Viejo, donde dialogó con vecinos y pequeños productores acerca de las dificultades que enfrentan para desarrollar sus actividades. En ese contexto, Atauche remarcó la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la producción y eliminen obstáculos burocráticos.

“El objetivo del presidente Javier Milei es aliviar la carga que soportan quienes producen y generan trabajo. Sin embargo, en muchas localidades todavía encontramos problemas básicos que afectan la calidad de vida de los vecinos, como el deterioro de los caminos rurales, la inseguridad y las deficiencias en el transporte. Por eso seguimos trabajando para consolidar nuestro proyecto en Jujuy y transformar esta realidad”, concluyó.