Informe policial de la Unidad Regional 2 del fin de semana

Varios accidentes, operativos, detenidos y robos, son los hechos policiales más relevantes del fin de semana en San Pedro.

Accidentes de tránsito, detenidos y un importante robo entre los hechos policiales más relevantes del fin de semana en la jurisdicción de la Unidad Regional Nº 2.

El jefe de la Unidad Regional Nº 2 de San Pedro de Jujuy, Comisario Mayor Licenciado Jorge Guzmán, brindó un informe sobre los hechos policiales más relevantes registrados durante el fin de semana en la jurisdicción.

En primer término, destacó el trabajo preventivo desarrollado por el personal policial durante los distintos eventos que se llevaron a cabo en la ciudad. Entre ellos, mencionó la competencia deportiva “San Pedro Corre”, que contó con una importante convocatoria de participantes y público. Durante la jornada, efectivos policiales realizaron tareas de prevención y control para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Asimismo, la Policía acompañó la celebración de Corpus Christi, evento religioso que reunió a una gran cantidad de fieles. El operativo contó con la participación de personal policial y de la Banda de Música de la fuerza, con el objetivo de brindar seguridad y asistencia a los asistentes.

En materia de seguridad vial, se registraron varios accidentes de tránsito, en los que el consumo de alcohol apareció como un factor determinante.

Uno de los hechos ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº 1, en el tramo que une San Pedro de Jujuy con la localidad de Rodeíto. Allí, dos automóviles particulares colisionaron frontalmente alrededor de las 20:30 horas. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de cuatro años de edad, quien posteriormente fue derivada desde el Hospital Guillermo Paterson al Hospital de Niños de San Salvador de Jujuy para una atención especializada. Según la información oficial, la menor se encuentra estable y presenta una evolución favorable. Las pericias correspondientes fueron realizadas por personal especializado y la investigación quedó a cargo de la fiscal interviniente.

Otro siniestro vial se produjo aproximadamente a las 22:30 horas sobre avenida Presidente Kennedy, en la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde una camioneta impactó contra una motocicleta en la que circulaban dos hombres mayores de edad. Como resultado del choque, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones y fueron asistidos inicialmente por efectivos policiales hasta la llegada del personal del SAME. El conductor de la camioneta fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, durante la madrugada, alrededor de las 05:00 horas, se registró otro incidente vial en el puente San Cayetano. En este caso, el conductor de un vehículo perdió el control e impactó contra una de las barandas de la estructura. El examen de alcoholemia realizado posteriormente reveló que presentaba casi 3 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante estos hechos, el Comisario Mayor Jorge Guzmán reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito y remarcó que la única conducta responsable es el alcohol cero al volante. También recordó que continúan desarrollándose controles vehiculares en conjunto con la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, destinados a verificar la documentación obligatoria, el uso del casco en motociclistas y el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

Por otra parte y como resultado de los distintos operativos preventivos realizados durante el fin de semana, la Policía procedió a la demora de 19 personas por diferentes infracciones y delitos, además de labrar numerosas actas contravencionales relacionadas con faltas de tránsito y otras infracciones vigentes.

En cuanto a la zona rural comprendida dentro de la jurisdicción de la Unidad Regional Nº 2, las autoridades informaron que no se registraron hechos de relevancia durante el fin de semana.

Por otra parte, se investiga un importante hecho contra la propiedad ocurrido en una carnicería ubicada sobre avenida Uruguay de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Según informó la Policía, autores desconocidos violentaron el acceso principal del comercio e ingresaron al local, desde donde sustrajeron cámaras de seguridad y aproximadamente siete millones de pesos en efectivo correspondientes a la recaudación del negocio.

La investigación se encuentra a cargo de la comisaría jurisdiccional con la colaboración de la Brigada de Investigaciones. Las actuaciones son supervisadas por el ayudante fiscal interviniente y continúan las tareas investigativas para identificar a los responsables del ilícito.