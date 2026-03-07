En la Federación: Jujuy Básquet obligado a ganar ante Santa Paula de Santa Fe

Jujuy Básquet recibe a Santa Paula de Gálvez, esta noche desde las 20:30 horas en partido correspondiente a la fecha 29 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Las acciones serán en el estadio “Federación” del Parque San Martín, serán controladas por Raúl Sánchez, primer juez, Andrés Barbarini, segundo juez, y Ángel D´Anna el Comisionado Técnico.

Si la idea de los “Cóndores” es terminar lo más arriba posible pensando en los playoffs, debe frenar las dos caídas al hilo que tuvo para pensar en las últimas fechas con otros ánimos, ya que no viene de hacer mal juego, pero no los supo cerrar.

Pesó y muchos los últimos minutos en ambos partidos, y ante los de Santa Paula hoy no pueden permitirse esos errores, sobre todo porque matemáticamente puede seguir escalando un par de posiciones más con miras a la reclasificación.

Hoy desde las 17 en boleterías del estadio se pondrá a la venta las entradas con un costo de 8 mil pesos la preferencial parque San Martín y General Paz, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos, se puede abonar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito.

O bien de forma online a través de la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR.