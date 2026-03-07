Convocatoria a docentes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad

El Rectorado del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) informa que se encuentra abierta la convocatoria docente.

Es para la cobertura de espacios curriculares en las carreras de formación inicial y formación continua, con orientación policial y penitenciaria.

La convocatoria está destinada a profesionales con formación académica y trayectoria en el ámbito de la seguridad y disciplinas afines, que estén interesados en incorporarse a la planta docente de esta casa de estudios y contribuir a la formación de los futuros profesionales del sistema de seguridad pública.

El cronograma del proceso, la guía orientativa para postulantes, la grilla de evaluación, así como las publicaciones de docentes admitidos, el cronograma de entrevistas y el orden de mérito, se encuentran disponibles en el siguiente enlace institucional: https://drive.google.com/…/1oRtnf0LAC40l2vCBvsHjNmH…

Este es el formulario de inscripción: https://forms.gle/QdaWpYc4Q2Xoqs7Y7

A la vez indicaron que el formulario estará habilitado desde las 00:00 horas del sábado 07 de marzo hasta las 10:00 horas del lunes 09 de marzo.