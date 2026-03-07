El trabajo clave del área de Medicina Legal del MPA en el Día del Médico Forense

En el marco del Día Nacional del Médico Forense, el Ministerio Público de la Acusación destacó el trabajo que realiza el área de Medicina Legal del Organismo de Investigación, responsable de pericias clave para el esclarecimiento de hechos en investigaciones penales

La morgue se incorporó hace aproximadamente dos años a la estructura del Ministerio Público de la Acusación, fortaleciendo el servicio forense. Actualmente cuenta con equipamiento acorde a las necesidades de la investigación.

El área está integrada por el médico forense Rodrigo Montes de Oca, a cargo de la Oficina de Tanatología, y como auxiliares, los enfermeros: Sargento 1° Natalia Armella y el Sargento 1° Darío Soto, quienes intervienen en autopsias, exámenes cadavéricos y otras medidas tanatológicas. El funcionamiento operativo de la Morgue se encuentra bajo la coordinación de Augusto Nasif.

El servicio se articula además con profesionales en otras circunscripciones. En San Pedro y Libertador General San Martín intervienen los médicos Ariel Toledo y Lindor Ceballos, mientras que en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual trabaja la médica Gilda Vallejo.

El rol del médico forense

El Dr. Montes de Oca explicó que el trabajo del médico forense consiste en aportar conocimiento técnico a las investigaciones penales cuando existen elementos biológicos vinculados a las personas.

“Nosotros recuperamos información relacionada con cuestiones biológicas humanas. Eso incluye desde autopsias y exámenes cadavéricos hasta lesiones, casos de violencia de género o abuso sexual”, señaló.

En ese sentido, indicó que los profesionales deben interpretar los hallazgos médicos y traducirlos a un lenguaje comprensible dentro del ámbito jurídico.

“Lo que hacemos es traducir lo médico a lo legal. Tenemos que presentar nuestros informes de manera clara para que fiscales, jueces y abogados puedan interpretar lo que observamos desde el punto de vista médico”.

Asimismo, remarcó que el trabajo pericial no termina con los informes, ya que los profesionales también pueden ser convocados a los debates judiciales.

“Todo lo que uno escribe en un informe después tiene que poder defenderlo en un juicio”.

Formación y desafíos

El médico forense también se refirió a la escasez de especialistas en la provincia.

“No hay muchos médicos legistas en la provincia y tampoco hay especialización en tanatología. Es una formación muy específica y hay poca gente que se dedique a esta área”.

En ese contexto, señaló que la capacitación del personal se realiza dentro del propio servicio.

“El personal que trabaja conmigo se ha ido formando dentro del área. Es un trabajo muy técnico y requiere entrenamiento constante”.