Con un acto en la plaza Plaza Francisco de Argañaraz y Murguía se conmemoró el 433° aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy

El vicegobernador Alberto Bernis, el gobernador Carlos Sadir y el intendente Raúl Jorge encabezaron juntos el acto central por el 433° aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, desarrollado en la Plaza Francisco de Argañaraz y Murguía, donde se concretó la cesión formal del predio al municipio y se reafirmó una agenda de desarrollo regional bajo el concepto del “Gran Jujuy”.

La ceremonia contó además con la participación del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Gabriel Miranda, y del obispo de Jujuy, Daniel Fernández, junto a legisladores provinciales, autoridades militares, representantes institucionales y organizaciones de la comunidad.

En el tramo central del acto, el gobernador Carlos Sadir entregó al intendente Jorge la escritura de posesión de la plaza, un reclamo histórico del municipio. “Era una cuestión de justicia pasarla a la municipalidad”, sostuvo el mandatario, al remarcar que se trata de un espacio “que el municipio siempre atiende y cuida”, y que hasta ahora figuraba como propiedad provincial.

Por su parte, Jorge valoró la concreción de una gestión que demandó “más de diez años” y respondió a un anhelo de casi dos décadas. Señaló que el espacio conocido popularmente como “la plaza de los Honguitos” fue históricamente relegado frente a la centralidad de Plaza Belgrano y que el monumento a Francisco de Argañaraz y Murguía debió ser trasladado en reiteradas ocasiones por hechos de vandalismo. En ese sentido, subrayó que la cesión “garantiza un sitio permanente” para la figura del fundador y consolida un lugar apropiado para vecinos y niños.

En su discurso, el jefe comunal definió al Gran Jujuy como un sistema urbano en expansión, con Perico y Palpalá como polos productivos, articulando industria, empleo y crecimiento.

Cabe señalar que la jornada incluyó el izamiento de la bandera nacional, a cargo del gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis y el vicepresidente de la Suprema Corte de Jujuy, Mariano Miranda, y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, encabezado por el intendente Jorge junto al jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5, teniente coronel Walter Aguilar, y el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón. Posteriormente, se colocaron ofrendas florales al pie del busto de Francisco de Argañaraz y Murguía y la Banda Militar “Éxodo Jujeño” interpretó un minuto de silencio.

Participaron los legisladores Mario Fiad, María Teresa Ferrín, Adriano Morone, María Teresa

Agostini, Agustina Guzmán, Mario Lobo, Alejandra Mollón, Matías Paterno, Sofía Ternavasio y Luis Federico Canedi, además de funcionarios provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y representantes de distintos sectores sociales.