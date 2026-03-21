 En el mes de mayo, “Jujuy será sede del Raid de los Andes 2026”

La emblemática carrera de trail Raid de los andes definió que su edición 2026 se desarrollará íntegramente en territorio jujeño el 9 y 10 de mayo.

La emblemática carrera de trail running Raid de los Andes definió que su edición 2026 se desarrollará íntegramente en territorio jujeño el 9 y 10 de mayo. La competencia tendrá una modalidad de dos etapas que suman 36 kilómetros de recorrido entre la Puna y la Quebrada de Humahuaca.

El sábado 9 de mayo los corredores largarán en Salinas Grandes para completar 12 kilómetros a 3.415 metros de altura. El domingo 10 la actividad se trasladará al tramo Tumbaya y Purmamarca con un circuito de 24 kilómetros que finaliza en el Cerro de los Siete Colores.

Joaquín Tagle, responsable de la organización, confirmó que en esta oportunidad la modalidad busca reducir traslados y profundizar el contacto de los atletas con el paisaje local. La base operativa del evento será Purmamarca, donde el viernes 8 de mayo se realizará la presentación oficial.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo, Federico Posadas destacó que esta edición exclusiva potencia el posicionamiento de Jujuy en el calendario deportivo nacional. El funcionario señaló que el evento genera un impacto directo en la hotelería y gastronomía de la región por la gran afluencia de corredores y acompañantes.

La exigencia física es alta debido a la altitud extrema, por lo que se recomienda una preparación mínima de 12 semanas. Las inscripciones ya están abiertas para una competencia que el año pasado tuvo como ganadores a los jujeños Roberto Tolaba y Muriel Sánchez.