Pasajeros de JetSmart tardaron 15 horas en viajar de Buenos Aires a Córdoba

Un vuelo de JetSmart desde Buenos Aires a Córdoba vivió momentos críticos por una tormenta, direcciones confusas y falta de asistencia a los pasajeros.

Lo que debía ser un vuelo habitual de una hora entre Buenos Aires y Córdoba terminó convertido en una travesía de 15 horas, con tormentas, desvíos, incertidumbre y fuertes reclamos contra la aerolínea por falta de asistencia.

Una pasajera del vuelo JetSmart 3112, que debía partir desde Buenos Aires hacia Córdoba, relató la secuencia que vivieron decenas de pasajeros desde la mañana del viernes hasta llegar finalmente a destino al día siguiente.

El vuelo estaba programado para las 8:49, aunque el embarque se demoró y la partida se concretó cerca de las 9. Mientras aguardaban en el aeropuerto, observaron que un vuelo de Aerolíneas Argentinas había sido cancelado a último momento por cuestiones operativas.

Tormenta sobre Córdoba y primer desvío a Tucumán

Ya en pleno vuelo, la aeronave intentó aterrizar en Córdoba, pero una fuerte tormenta impidió la maniobra. Según el testimonio, el piloto realizó intentos de aproximación en medio de fuertes turbulencias, lo que generó temor entre los pasajeros.

“Fue un susto muy grande, incluso peor que cruzar la cordillera”, relató la pasajera. Tras permanecer alrededor de una hora en vuelo esperando una mejora climática, el comandante informó que el avión sería derivado a San Miguel de Tucumán para cargar combustible.

Al aterrizar allí, los pasajeros recibieron un mensaje de la empresa informando una modificación en el vuelo y posibles vouchers, lo que generó inquietud porque aún no había definiciones claras sobre el regreso.

Nuevo intento fallido en Córdoba y aterrizaje en Neuquén

Después de casi dos horas en Tucumán, la aeronave volvió a despegar rumbo a Córdoba, bajo el argumento de que las condiciones meteorológicas habían mejorado. Sin embargo, al llegar nuevamente a la provincia, el aterrizaje volvió a frustrarse.

El avión permaneció otra hora girando en el aire hasta que finalmente fue enviado a Neuquén, destino final previsto originalmente para esa aeronave.

Durante la escala en Tucumán, una pasajera sufrió una descompensación dentro del avión y debió ser asistida por una médica que viajaba a bordo. A pesar de no sentirse bien, continuó el viaje.

Reclamos por falta de asistencia en Neuquén

La llegada a Neuquén ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. Según el relato, los pasajeros descendieron sin información clara, con el aeropuerto prácticamente vacío, sin locales abiertos y con temperaturas bajas.

“Nos dejaron sin agua, sin comida y sin respuestas”, resumió la pasajera. El personal en tierra —tercerizado, según explicó— informó que recién minutos antes había sido notificado de la llegada del vuelo y comenzó a gestionar soluciones improvisadas.

La mayoría de los pasajeros rechazó la primera propuesta de regresar a Buenos Aires, ya que el destino original era Córdoba.

Espera nocturna y llegada final a Córdoba

Finalmente se confirmó un nuevo vuelo para las 9:10 de la mañana hacia Córdoba. Durante la madrugada no hubo alojamiento inmediato ni asistencia alimentaria. Recién al abrir un bar del aeropuerto, cerca de las 5, algunos pasajeros pudieron comprar bebidas y alimentos por su cuenta.

La aerolínea entregó vouchers de desayuno, aunque no todos lograron utilizarlos debido a las largas filas.

El embarque volvió a demorarse y recién varias horas después despegaron finalmente hacia Córdoba.

“Un vuelo de una hora terminó durando 15 horas. Llegué a mi casa después de 24 horas despierta”, contó la pasajera, todavía afectada por el cansancio y la falta de respuestas.

La situación generó malestar entre los viajeros, varios de los cuales analizan realizar reclamos ante organismos de defensa del consumidor.

(Cadena3)