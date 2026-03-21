Con un banderazo la Asociación «Todos Juntos» conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down

En la víspera del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este sábado 21 de marzo, la capital jujeña fue escenario de una jornada cargada de alegría y reflexión. Jóvenes integrantes de la Asociación “Todos Juntos” realizaron un colorido «banderazo» en la explanada de la Casa de Gobierno, con el objetivo de promover la convivencia plena y derribar los prejuicios que aún persisten sobre la discapacidad.

Bajo el lema “Todos juntos, derribando barreras construimos futuro”, la institución buscó trasladar sus actividades fuera del aula para interactuar directamente con la comunidad y los funcionarios públicos.

Más allá de la escuela: El desafío de convivir

Patricio Carrillo, referente de la asociación, explicó que la iniciativa es un llamado a la reflexión sobre la vida afectiva y social de las personas con discapacidad. «Muchas veces se considera que la inclusión en el colegio ya implica una vida plena, pero la escolaridad es solo una parte», señaló Carrillo, enfatizando la necesidad de pasar del concepto de «inclusión» al de «convivir».

«Queremos reflexionar sobre cómo se siente uno cuando se lo excluye de distintos ámbitos y empieza a sentirse solo. Lo que intentamos es salir a la calle, vincularnos con la gente y que los chicos conozcan personas nuevas», destacó el referente.

Contacto directo para vencer el desconocimiento

Para la asociación, la barrera más difícil de superar es el desconocimiento, que suele llevar a la invisibilización de las personas con discapacidad. Para combatir esto, los jóvenes utilizaron herramientas modernas y dinámicas de interacción:

-Contenido Digital: Realizaron transmisiones vía streaming y grabaron bailes para TikTok.

-Vínculo Humano: Se tomaron fotografías con los transeúntes y repartieron folletería informativa en los comercios locales.

-Apertura Institucional: La jornada incluyó un recorrido por el interior de la Casa de Gobierno, donde los jóvenes pudieron interactuar con el personal y autoridades.

Esta acción «a puertas abiertas» busca que la sociedad pierda el miedo a acercarse y aprenda a vincularse con naturalidad. Según Carrillo, la interacción es la única herramienta efectiva para que la discapacidad deje de ser un tema tabú y se convierta en parte de la vida cotidiana de la provincia.