«Feriado del 6 de agosto»: Sucursales del Banco Macro de Capital no abriran sus puertas

Las sucursales del Banco Macro de San Salvador de Jujuy no abrirán sus puertas este jueves 6 de agosto debido al asueto local por la fiesta patronal del Santísimo Salvador.

La medida rige exclusivamente para el ejido de la capital jujeña, por lo que en las localidades del interior de la provincia la atención al público en las sucursales será completamente normal.

Para operar durante esta jornada en la capital se recuerdan los canales y alternativas disponibles:

Canales digitales las 24 horas

Todas las operaciones virtuales siguen operando con normalidad desde tu teléfono o computadora.

• App Macro y Banca Internet: Para consultar saldos, realizar transferencias inmediatas, constituir plazos fijos y pagar servicios.

• Cajeros automáticos y Terminales de Autoservicio: Se encuentran operativos para depósitos y extracción de efectivo de forma habitual.

• Extracción sin tarjeta: Podés generar una orden de extracción desde la app si no contás con el plástico de débito para ir al cajero.

Retiro de efectivo en comercios (Extra Cash)

Para evitar las filas en los cajeros del centro de la capital, se puede retirar dinero en efectivo (de forma gratuita y sujeto a stock del comercio)

Al realizar una compra con tu tarjeta de débito en locales adheridos como:

• Supermercados y mayoristas

• Farmacias

• Estaciones de servicio