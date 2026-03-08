¿Porque se conmemora hoy el “Día Internacional de la Mujer”?

El Día Internacional de la Mujer, celebrado todos los 8 de marzo, conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y el derecho al voto.

Su origen se vincula a las movilizaciones de mujeres trabajadoras a principios del siglo XX, destacando el trágico incendio en la fábrica Cotton de Nueva York en 1908, y fue institucionalizado por la ONU en 1975.

Hoy se rinde homenaje a todas las mujeres que, con su fortaleza, su sensibilidad y su compromiso, construyen cada día una sociedad más justa y humana.

El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha para celebrar, sino también para recordar la lucha histórica por la igualdad de derechos, oportunidades y respeto.

Se honra a las mujeres que abrieron caminos, a las que levantan su voz frente a las injusticias y a aquellas que, desde cada lugar —en sus hogares, en el trabajo, en la educación, en la ciencia, en la cultura y en la política— aportan su esfuerzo para transformar el mundo.

También reconocen a las mujeres de nuestra vida cotidiana: madres, hijas, hermanas, amigas, compañeras. Mujeres que inspiran con su ejemplo, que sostienen, que enseñan y que nunca dejan de luchar por sus sueños.

Que este día invite a valorar su aporte, a escuchar sus voces y a seguir trabajando juntos por una sociedad donde la igualdad, el respeto y la dignidad sean una realidad para todas.

En nuestra querida San Salvador de Jujuy y en cada rincón de la provincia de Jujuy, las mujeres son protagonistas del desarrollo social, cultural, educativo y productivo. Son ellas quienes, muchas veces en silencio, sostienen a sus familias, impulsan proyectos, lideran instituciones y mantienen vivas nuestras tradiciones.

Este día no solo invita al reconocimiento, sino también a la reflexión. Nos recuerda la historia de lucha por la igualdad de derechos, por el respeto y por la eliminación de toda forma de violencia y discriminación. Es una oportunidad para reafirmar el compromiso de las instituciones y de la sociedad en su conjunto de seguir trabajando por una comunidad más equitativa e inclusiva.

Que este homenaje sea también un mensaje de gratitud y de esperanza. Gratitud hacia todas las mujeres jujeñas que con su trabajo y dedicación engrandecen nuestra provincia, y esperanza en seguir avanzando juntos hacia un futuro donde la igualdad de oportunidades sea una realidad.

A todas las mujeres jujeñas: el respeto, reconocimiento y admiración.