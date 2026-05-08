En barrio Chijra capturan a un sujeto con doble pedido de detención

En la madrugada de este viernes, efectivos de la Unidad Especial K9 (Canes) lograron la aprehensión de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia.

La intervención tuvo lugar en los márgenes del río que colindan con el barrio Chijra, donde los agentes divisaron a dos sujetos merodeando las viviendas en actitud sospechosa.

​Al notar la presencia de los uniformados y los canes, los individuos intentaron evadir el control, pero fueron interceptados rápidamente de manera preventiva.

Al verificar los datos a través del sistema CIAC, se constató que uno de los sospechosos contaba con dos pedidos de detención activos por diversos hechos de robo y otros delitos contra la propiedad, por lo que fue trasladado de inmediato a la dependencia policial.

​Este tipo de operativos en zonas ribereñas y sectores vulnerables son clave para identificar a personas con cuentas pendientes ante la ley y prevenir futuros ilícitos.

Con esta captura, la Policía de la Provincia reafirma su compromiso de llevar tranquilidad a los vecinos de Chijra, manteniendo patrullajes constantes en cada rincón de la ciudad.