«El Necio» fue atrapado en avenida Almirante Brown tras intentar vender un objeto robado

El personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Policía de la Provincia, logró la aprehensión de un conocido delincuente apodado «Necio».

La intervención tuvo lugar alrededor de las 02:20 horas en la intersección de calle Cerro Zapla y avenida Almirante Brown, cuando los efectivos del binomio Zorro 3, lo detectaron ofreciendo de manera prepotente, un objeto de alto valor, a los transeúntes.

El sujeto al notar la presencia policial, trató de darse a la fuga haciendo caso omiso a la voz de alto, iniciando una persecución y lucha para reducirlo.

El individuo presentaba signos de estar bajo los efectos de sustancias, estando agresivo en todo momento, además brindó versiones contradictorias sobre la procedencia de una botella térmica profesional marca Under Armour (valuada en aproximadamente $182.000) que tenía en su poder.

Ante la imposibilidad de justificar la propiedad del elemento, se procedió al secuestro preventivo del mismo y al traslado del individuo, hacia la Seccional 6ta.

Por lo que gracias al rápido accionar de los «Zorros», se logró retirar de la calle a un delincuente recurrente y recuperar el elemento.