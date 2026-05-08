Un barrio de Monterrico ya cuenta con extensión de alumbrado público

Monterrico el intendente Luciano Moreira dejo formalmente inaugurada la nueva extensión de red de alumbrado público en 20 manzanas del barrio Pozo Las Avispas.

El jefe comunal tabacalero con el acompañamiento de muchísimos vecinos del barrio Pozo de Las Avispas dejo en pleno y total funcionamiento la nueva extensión de red de alumbrado público sobre el total de Las 20 manzanas del lateral dicho barrio, que jamás tuvo esa luminaria.

Moreira destaco que, “esta obras es la más grande y significativa que realizo como gestión, en comparación con otras obras de igual característica, siendo la más grande, inclusive que la realizada sobre Ruta 45.

Acompañaron en la oportunidad, el diputado provincial Federico Manente y el intendente de Puesto Viejo Marcelo Hugo López; la Lic. Amanda López, funcionarios municipales, además de muchísimos vecinos y la presidente del barrio Analía Verónica Medina.

Marcelo López intendente de Puesto Viejo, dijo, «Luciano Moreira, de todos los municipio de los Valles, es el intendente que mas obras hace en el Departamento de El Carmen».

Mientras que el diputado provincial Federico Manente, fue más allá y asevero que, «el intendente de Monterrico, es el intendente que más obras hace en toda la provincia».

El intendente agradeció a la Comisión Directiva del barrio quien una vez más reconoció el trabajo de esta gestión municipal.

En medio de una noche cargada de emociones Moreira recibió una placa de reconocimiento, lo que emociono hasta las lágrimas al jefe comunal.