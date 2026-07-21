​En agosto se reanudan los viajes por RSE del Tren Solar de la Quebrada

Las entidades e instituciones interesadas en participar y coordinar una salida deben enviar una nota de solicitud formal por correo electrónico.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, reanudará el próximo mes de agosto los viajes por Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Tren Solar de la Quebrada.

Esta iniciativa busca continuar garantizando que instituciones intermedias, centros de jubilados, establecimientos educativos, delegaciones sociales y organizaciones civiles de distintos puntos de la provincia puedan acceder a esta experiencia turística, tecnológica y sustentable de vanguardia.

Tras la excelente repercusión de los contingentes que ya disfrutaron del recorrido en los meses anteriores y concluido el receso invernal, se invita a nuevas delegaciones para que puedan conocer de primera mano los paisajes de la Quebrada y el desarrollo productivo sustentable de la región.

Las entidades e instituciones interesadas en participar y coordinar una salida deben enviar una nota de solicitud formal al correo electrónico oficial: gestiondelagobernacion@gmail.com