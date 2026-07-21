Camión recolector casi cae al rio Chico

Un camión recolector de residuos perdió el control y atravesó el paredón, quedando suspendido.



Ocurrió entre las calles Patricias Argentinas y Senador Pérez.

Según se pudo saber, el camión habría estado circulando desde Ciudad de Nieva cuando perdió el control, chocó y quedó al borde del parque Xibi Xibi.

Según las primeras informaciones, el vehículo habría estado descendiendo desde Ciudad de Nieva cuando, se habría quedado sin frenos, perdió el control, chocó contra la defensa y quedó al borde del parque Xibi Xibi.

El conductor quedó atrapado dentro de la cabina durante algunos minutos y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.

Los otros operarios también tuvieron heridas leves.